دانيال سوبير فيولا بعد عرض فيلمه بمهرجان الإسماعيلية: «أهتم بالمهمشين»

أقيمت اليوم السبت، ندوة بعد عرض الفيلم الاسباني ”موذا وموت هاما فوكو” بحضور المخرج دانيال سوبير فيولا ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية في دورته 23 وأدار الندوة ميداء أبو النضر.

فيما قال المخرج دانيال، إن الفيلم بالأساس فكرة المنتج عندما زار الصحراء الغربية، وقصة “ موتا” كنت حريصًا إنه تظهر من وجهة نظر الفتاة التي تشعر بالحزن من خلال فقدان والدها بسبب الألغام التي حاولت هي فيما بعد ان تعمل فيها.

وعبر عن امتنانه بعرض الفيلم في المنطقة العربية بعد عرضه في تركيا، مضيفا أنه كان يحاول أن يعرض الفيلم في مكان جاءت منه البطلة والقصد هنا أنها تتحدث اللغة العربية عكس اللغات الأخرى التي ربما تفقد الكثير من المشاعر التي تفقد الكثير منها للوصول لشريحة كبيرة من الناس.

وأوضح المخرج أنه مهتم جدا بالمهمشين في العموم، لكن تأثرت بضحايا الحرب التي انتهت رغم ذلك اللغم منتشر في منطقة الصحراء وكل يوم يوجد ضحايا.

كما أكد المخرج أنه كان هناك صعوبة بالغة في إقناع الناس لماذا أنا مهتم بصناعة فيلما عن التنقيب في منطقة الصحراء الغربية رغم وجود الأمم المتحدة في عام 1990 لنزع الألغام.

واختتم حديثه أن فكرة الفيلم ليس عن “ موتا” فقط لكن الفيلم يخص المنطقة بأكملها من أحداث يومية تحدث بسبب الألغام رغم انتهاء الحرب.

ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي، "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحله الطويلة" إخراج علي كاظم.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.