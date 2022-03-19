بمناسبة مرور 12 عامًا على توليه مشيخة الأزهر.. أبرز المعلومات عن الإمام الطيب

بعد مرور ١٢ عامًا على تولي فضيلته، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في تطوير الأزهر وأداء دوره داخليًا وخارجيًا، تعليميًا ودعويًا، وخلال هذه الرحلة تقلد العديد من المناصب، كما حصل على عدة أوسمة وتكريمات، ودكتوراه فخرية.

وُلِدَ الإمام الطيب بقریة القُرنةِ التابعة لمحافظة الأقصر في 6 ینایر عام 1946م.حَصَلَ على الليسانس في العقيدةِ والفلسفةِ من جامعةِ، ثم عُيِّنَ مُعيدًا في قسم العقيدةِ والفلسفةِ بجامعةِ الأزهرِ بعد تخرجه بأقل من شهرين، وحصل على درجةِ (الماجستير)، ودرجةِ (الدكتوراه) عامَ 1977م.

وعَمِلَ الإمام الطيب بعددٍ من الجامعات بجانب جامعة الأزهر، وهي جامعة الإمامِ محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، جامعة قطر، جامعة العين بالإماراتِ العربية المتحدة،الجامعة الإسلامية العالميةإسلام آبادباكستـان.

أما عن أبرز المناصب والمهام القیادیة التي تولاها الإمام الطيب، فهي كالتالي:اختير مفتيًا للديار المصرية عام 2002م، تولَّى منصب رئيس جامعة الأزهر عام 2003م، يرأس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر منذ إنشائها عام 2007م، تولى منصب شيخ الأزهر عام 2010م، كما يرأس بيت الزكاة والصدقات المصري منذ تأسيسه عام 2014م، ويرأس مجلس حكماء المسلمين منذ تأسيسه عام 2014.

وتقديرًا لجهود الإمام الطيب في دعم السلام العالمي، حصل الإمام الطيب على أرفع الأوسمة والتكريم من عدد من الرؤساء وكبرى الجامعات حول العالم، التي من أبرزها:

جائزة الشخصية الإسلامية التي حَصَلَت عليها جامعةُ الأزهرِ، دبي، 2003م.

وِسام الاستقلالِ من الدرجةِ الأولى، الأردن، شخصية العامِ الإسلامية لخدمة القرآن الكريمِ، جائزةِ دبي، وشخصية العام الثقافية، جائزة زايد الدولية للكتاب، شخصية احتفالية "الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية وسام دولة الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة، وسام "السجل الأكبر"، من جامعة بولونيا و"جائزة الأخوة الإنسانية"، مناصفة مع البابا فرنسيس"، وصفة المواطنة الفخرية لمدينة سمرقند بأوزبكستان.



ونظرًا لجهوده في تعزيز السلم ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع مختلف الأديان، سعت جامعات العالم إلى تقدير تلك الجهود وتكريمها بمنح فضيلته درجة الدكتوراة الفخرية فى عدد من الجامعات على مدار السنوات الماضية المختلفة:من جامعة "الملايا" بالعاصمة كوالالمبور، ومن جامعة "مولانا مالك إبراهيم" بإندونيسيا، ومن جامعة "بني سويف" المصرية،ومن جامعة "أمير سونجكلا" التايلاندية، من "أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية"، جامعة "أوراسيا الوطنية" في كازاخستان.

