السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 4 جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة عسكرية بالنرويج

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية

لقى أربعة جنود من قوات المشاة البحرية الأمريكية مصرعهم؛ إثر حادث تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في النرويج.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية اليوم السبت، بأن مسئولين أمريكيين أكدوا وقوع الحادث، فيما لم يعلنوا حتى الآن مزيدًا من التفاصيل بشأن هذا الصدد أو عن هوية الضحايا.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره- في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)- "تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة أربعة جنود أمريكيين إثر حادث تحطم طائرة مساء أمس"، موضحًا أن الجنود شاركوا في تدريبات تحت عنوان "الرد البارد" تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح الناتو أن "الرد البارد 2022" هي تدريبات منتظمة تستضيفها النرويج مرتين في السنة، وليس لها صلة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي يتعامل معها الحلف بإجراءات وقائية مناسبة وغير تصعيدية.

أوسلو النرويج طائرة عسكرية

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البابا المصرى

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