السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المحمول بحدائق القبة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة بحدائق القبة بحبس تشكيل عصابي  تخصص في سرقة هواتف المحمول والاتجار فيها، وبحوزتهم 33 هاتفا محمولا من متحصلات نشاطهم الإجرامي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه حال سير نجله بدائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص قام بسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف مترجلًا" والتصرف فيهم بالبيع لدى "عميلة- سيئة النية"، حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما "33 هاتفا محمولا ماركات مختلفة" أقر بشرائها من المتهم.

وبتطوير مناقشة المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى 7 من مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة حدائق القبة تشكيل عصابي حبس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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