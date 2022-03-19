تفاصيل حريق شقة بشبرا فى القليوبية

كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع ربة منزل و3 أطفال داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة بالقليوبية، عن أن ربة المنزل المتوفاة كانت على علاقة غير شرعية بمالك الشقة التي شب بها الحريق، وأنها كانت معه بصحبة أطفالها الذين توفوا معها جراء الحريق.

وأشارت التحريات إلى أن الحريق تسبب في وفاة 4 أشخاص، منهم 3 أطفال ونجا منه مالك الشقة، وتم ضبطه وجار التحقيق معه، حيث تبيَّن أن المجني عليها بالحريق، كانت دائمة التردد عليه بمسكنه الذي نشب الحريق داخله.

فيما تقوم النيابة العامة، حاليا، بفحص موقع الحادث وتعاين الجثث لنقلها إلى مستشفى ناصر العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بمصرع 4 أشخاص، ربة منزل و3 أطفال في حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أبو السعود البحرية بحي شرق شبرا الخيمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، كما جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.