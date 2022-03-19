أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه تم ضم 100 مسجد جديد لمشروع الأذان الموحد.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 4652 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

ومشروع الأذان الموحد أطلقته الوزارة، في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك.

واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة، وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي.

يقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، إذ يفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة، ويعد جهاز الاستقبال أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتين إلكترونيتين، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث، ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

وتسعى وزارة الأوقاف، إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.