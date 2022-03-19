السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: تنفيذ قوافل طبية وبيطرية لخدمة الأهالي في المدن والقرى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه يتم تنفيذ قوافل طبية وبيطرية دوريًا لخدمة الأهالي في جميع مدن وقرى محافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه يتم تنفيذ قوافل طبية "حياة كريمة" في قرى محافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية والكشف وصرف العلاج بالمجان وذلك للتسهيل على المواطنين مشقة السفر وتقديم الخدمات الطبية في أماكنهم.

وأضاف أنه يتم تنفيذ أيضًا قوافل بيطرية لتحصين الماشية بالتعاون بين جامعة مطروح والطب البيطري في جميع قرى المحافظة بالإضافة إلى إجراء العمليات وصرف الأدوية للماشية بالمجان وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية بمطروح.  

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ قوافل أخرى من جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الغربية وجامعة مطروح لتقديم الخدمات المجتمعية للأهالي في عدد من التخصصات بالإضافة إلى قوافل طبية تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أنه يتم تنفيذ القوافل التنموية الشاملة خاصة في القطاع الطبي للوصول إلى الأهالي في أقصى القرى والتجمعات للتخفيف عنهم مع توفير مزيد من الخدمات وتوفير "الحياة الكريمة" لهم، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تهدف لتوفير الرعاية الصحية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والكشف على المرضى بالمجان بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي المواطنين.

وانطلقت فعاليات القافلة الطبية المجتمعية لجامعتي الإسكندرية ومطروح، في ١٤ مارس الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بالتعاون مع المنطقة الغربية، وتهدف إلى تقديم عدد من الخدمات المجتمعية لأهالي مدينتي مرسى مطروح وسيوة، في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير الرعاية الصحية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والكشف للمرضى بالمجان.

محافظ مطروح الثروة الحيوانية توعية المواطنين قوافل طبية المستلزمات الطبية القطاع الطبي

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وائل لطفي

البابا المصرى

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