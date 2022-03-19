السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد سقوط أشهر دجال فى سوهاج .. تعرف على مصيره في القانون المصري

دجال
دجال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والسحر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والسحر واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية فى الإعلان عن نشاطه الإجرامى ، وتلقيه تحويلات مالية بالعملة الأجنبية عبر إحدى شركات تحويل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، بمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يقول المشرع أنه لا يوجد مادة في قانون العقوبات تجرم السحر والشعوذة والدجل بشكل مباشر، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، بأن يعاقب كل من ارتكب أعمال الدجل والشعوذة والنصب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات. وأضاف المشرع، أنه فى حالة ثبوت أن المشعوذ مارس الجنس مع ضحاياها دون رغبتهم وتحت القوة أو باستخدام المخدر فأن القضية تتحول من جنحة نصب إلى جناية هتك عرض وقد تصل إلى جريمة اغتصاب، وتنظر أمام محكمة الجنايات وتصل العقوبة بها إلى السجن المؤبد.

والسحر يستخدم بشكل كبير فى الوطن العربى، أو ما يطلق عليه "العمل"، وعادة ما يستخدم ضد الفتيات لعدم تزويجهن، حيث تقوم إحدى السيدات، التى تسعى للشر على سبيل المثال بأخذ "أطر"، وهى قطعة قماش من الفتاة، وتذهب بها إلى الساحر وتعطيه الكثير من المال لمنع أى عريس من الزواج بتلك الفتاة كمكيدة فى الفتاة أو أهلها نتيجة أى خلاف، ويقوم الساحر بذلك، كما يمكن أن يستخدم السحر للتفرقة بين الزوج وزوجته بنفس الطريقة، وحينها تقرر الزوجة ترك المنزل دون عودة، أو أن تنتابها حالات من الصرع والمرض وعدم تناول الطعام بحيث تطلب دائما الخروج من المنزل. 

أمن مصر قانون الجنايات وزارة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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