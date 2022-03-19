سقوط عصابة سرقة المحلات بدار السلام

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بدار السلام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض أسطوانتى غاز منزلية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما مركبة "توك توك"- ملك وقيادة أحدهما- محمل عليها عدد (2 أسطوانة غاز منزلية "مجهولتى المصدر")، وعثر بحوزتهما على (عتلة حديدية- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر")، بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل بدائرة القسم، باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر القفل"، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلين لهما "سيئى النية"، أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كافة المسروقات المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.