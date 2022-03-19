السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقي يجب اللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين، اليوم السبت، على أهمية اللجوء الى الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها. 

وذكر بيان للوزارة، أنه تم ايضاً بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وناقش الجانبان تطورات الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة.

وأضاف البيان أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل السفير البريطانيّ مارك برايسون ريتشاردسون، المعتمد لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة التحديات.

وأكد وزير الخارجية، أنَّ العراق يؤيد تكثيف الجُهُود الدبلوماسيَّة للتوصل إلى حل سياسيّ، وإنهاء العمليات العسكريّة، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وتطرقا إلى آخر المُستجدّات السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، مُؤكّداً أنَّ "الحكومة الجديدة يجب أنَّ تنال ثقة مجلس النواب وفقاً للمبادئ الديمقراطيّة والأطر الدستوريّة".

 

وزير الخارجية العراقي الحلول السياسية أوكرانيا مبادئ القانون الدولي الامم المتحدة سيادة الدول الاهتمام الم شتر ك الحرب ميثاق الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

لا تنخدعوا.. تعرف علي حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطالبة شيماء الشحات ابنة كفر الشيخ (القصة الكاملة)

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

«الآثار» تعلن تفاصيل اكتشاف 5 مقابر أثرية بسقارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تنكيل الاحتلال بالمسيرات السلمية اختبار لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية