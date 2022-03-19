السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 60 ديلر في محيط المدارس بالجمهورية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (46) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (17,770 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (8 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,525 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (615 جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (525 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (250 جرام، و(1758) قرص مخدر ومؤثر.

كما تم ضبط مبالغ مالية – 60 هاتف محمول - 7 سيارات – 7 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان) .. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (22) حكم قضائى متنوع، ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.

وجارِ إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

مكافحة المخدرات حملة أمنية محيط المدارس مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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