السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 من أسرة واحدة فى حريق منزل بشبرا الخيمة

حريق
حريق

لقي 4 أشخاص، بينهم أم وطفلاها، مصرعهم في حريق التهم منزلًا بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتبين أن النيران شبت بالطابق الثالث من العقار المكون من 4 طوابق وأسفر عن وفاة أسرة مكونة من 4 أشخاص وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

4 أشخاص حريق منزل شبرا الخيمة غرفة عمليات الحماية المدنية النجدة

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البابا المصرى

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