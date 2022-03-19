رئيس دويتشه بنك: العقوبات على روسيا لها تأثير سلبي علينا أيضا

حذر رئيس مجلس إدارة مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زيفينج، من التعجيل بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال زيفينج:" علينا أولا أن ندع العقوبات المعلنة تعمل"، وطالب بإجراء مراجعة بشكل دائم لما إذا كانت هناك حاجة لعقوبات أشد.

وأضاف زيفينج:" لأن هذه العقوبات لها أيضا تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحمله".

وفي الوقت نفسه، أوضح زيفينج: "حال اعتبرت الحكومة الاتحادية هذا الأمر (فرض عقوبات جديدة) ضروريا، سنشارك فيه".

كان "دويتشه بنك"، وهو أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، أعلن الأسبوع الماضي تخفيض حجم أعماله في روسيا بسبب الغرو الروسي لأوكرانيا كما أعلن أنه لن يشارك في أعمال جديدة هناك.

وصرح زيفينج للصحيفة:" بالتأكيد كنا سننسحب من هناك بصورة أسرع خلال السنوات الماضية لو توافر لدينا ما نعرفه اليوم".