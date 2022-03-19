السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل الاكسسوارات بالنسبة لجسم الكمثرى.. وكيفية اختيارها

صورة ارشفية
صورة ارشفية

 الاكسسوارات جزء مهمًا من ملابسك ومظهرك اليومي، حيث أنها يمكنهم تغيير مظهرك بالكامل في غمضة عين، و يمكن أن تغير الإكسسوارات والأحذية والحقائب مظهرك تمامًا بطرق غير متوقعة ، لذلك من الضروري اختيارها بشكل مناسب لمظهرك ، والأهم من ذلك ، أن تكون مناسبة لشكل جسمك.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “  fustany”  نوع جسم الكمثرى، و ما هي الأكسسورات الأفضل بالنسبة لك وكيف تختارها

دعنا نتعرف أكثر على شكل الجسم الكمثرى 

يُعرف جسم الكمثرى بوجود أكتاف صغيرة مقارنة بمنطقة النصف السفلي ، ومن قواعد تنسيق الأزياء تحقيق التوازن بين الجزء العلوي (منطقة الكتف) والسفلي (منطقة الأرداف) من الجسم، يعد اختيار الإكسسوارات للجسم الكمثرى أمرًا صعبًا ، خاصة مع انتشار الموضة والصيحات السريعة التي تستمر لمدة أسبوعين في عالم الموضة ، باستخدام هذا الدليل ، ستتمكن من معرفة المزيد.

الحقائب أيهما أفضل لشكل الكمثرى؟

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

من المعروف أن الجزء الأكبر من الجسم على شكل كمثرى ، النصف السفلي ، يحتوي على منطقة تخزين الدهون الخاصة به نتيجة لذلك ، يجب أن تستخدم الحقائب التي تستهدف النصف العلوي من جسمك بدلاً من الوركين والفخذين حتى تحقق التوازن المطلوب.

 ما الأحذية المناسبة لجسم كمثرى الشكل؟

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

تعتبر الأحذية المدببة ، وكذلك الأحذية ذات الأصابع المربعة ، اختيارات ممتازة للأجسام ذات الشكل الكمثرى لأنها تطيل الساقين وتجعلهما يبدوان أنحف، و الكعوب مثالية للنساء على شكل كمثرى لأنها تطيل الساقين بصريًا بالطبع  تعتبر الأحذية ذات الكعب المتوسط ​​إلى العالي مثالية.

 أفضل مجوهرات لشكل الجسم الكمثرى

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

بطرق غير متوقعة ، يمكن أن تساعد المجوهرات في جذب العين بعيدًا عن الوركين، و تعتبر العقود والأقراط ومشابك الشعر طرقًا رائعة لإكسسوارات الجزء العلوي من الجسم، و تعمل القلائد ذات الأشكال والأحجار الكريمة بشكل جيد لأنها موضوعة فوق الصدر مباشرةً ، ولكن إذا كان لديك رقبة قصيرة ، فتجنب المجوهرات الضخمة.

 الأوشحة المناسبة لنوع الجسم الكمثرى

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

وتعتبر الأوشحة طريقة رائعة لجذب الانتباه إلى الجزء العلوي من الجسم مع جذب الانتباه بعيدًا عن الفخذين، و أفضل الأوشحة هي الأوشحة الطويلة التي يمكن لفها حول الرقبة عدة مرات ، مما يزيد من حجم منطقة الكتف ويخلق توازنًا بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم ضع في اعتبارك الأوشحة المطبوعة أو ذات الألوان الزاهية لجذب الانتباه الذي تحتاجه.

 كيفية اختيار أفضل الأحزمة لجسم على شكل كمثرى

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

يمكن أن تساعد إضافة حزام إلى الملابس الفضفاضة في جذب الانتباه إلى الخصر وإبراز النصف العلوي من الجسم إن ارتداء حزام حول الوركين أو إنزاله عند الخصر يلفت الانتباه إلى النصف السفلي.

أنماط الأحزمة المناسبة لجسم الكمثرى: 

اكسسوارات لشكل الجسم الكمثرى

الأحزمة المتوسطة والرفيعة مناسبة لك ولشكل جسمك فقط لأنها تحدد الخصر بطريقة جذابة سيزيد الحزام السميك من حجم خصرك ، وهذا لن يكون في صالحك لأنه سيخلق مظهرًا عامًا غير متناسق ولن يوفر لك التوازن الذي تبحث عنه.

الإكسسوارات ملابسك ومظهرك اليومي الإكسسوارات والأحذية الأحذية والحقائب جسم الكمثرى

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وائل لطفي

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