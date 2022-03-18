السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من هو توماس بارتي لاعب أرسنال الذي اعتنق الديانة الإسلامية؟

توماس بارتي
توماس بارتي

 تصدر توماس بارتي نجم أرسنال تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بجانب مأذون شرعي، ما دفع الجميع للتساؤل عنه، لذلك ترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن توماس بارتي بعد اعتناقه الإسلام.
 

من هو توماس بارتي؟
 

يبلغ بارتي من العمر 28 عاما، وهو من مواليد مدينة "أودوماس كروب"، ويبلغ طوله (1.85) سنتيمتر.
 
بدأ بارتي مسيرته الاحترافية بالأراضي الإسبانية، حيث أعير من نادي أتلتيكو مدريد إلى فريقي ريال مايوركا وألميريا بين عامي 2013 و2015، قبل العودة للروخيبلانكوس، الذي لعب له لمدة 5 سنوات متتالية.
 
ونال بارتي فرصة اللعب على المستوى الدولي بتمثيل منتخب غانا عام 2016 بعدما ظهر مع أتلتيكو في أول مواسمه مع الفريق الأول، ليتحول إلى ركيزة أساسية في منتخب النجوم السوداء على مدار السنوات الماضية، ليظهر معه في 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا.
 
رحلة بارتي مع الروخيبلانكوس كللها بتتويجه مع الفريق بـ3 ألقاب، فيما خسر لقب دوري أبطال أوروبا بهزيمته في نهائي 2016 على يد ريال مدريد.
 
ومع بداية موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحرك أرسنال للتعاقد مع بارتي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، ليضمه مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق.
 

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حيث نال توماس بارتي لاعب وسط أرسنال، محطة الإثارة علي مواقع السوشيال ميديا وموقع انستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، بعد الصور التي جمعتة بالمأذون الشرعي.

بينما أعلن حساب "muslimathletes" على “إنستجرام” صورة لمأذون شرعي بجوار اللاعب الدولي الغاني، كاتبا عليها: "توماس بارتي يتحول إلى الإسلام اليوم.. بارك الله يا أخي".

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وائل لطفي

البابا المصرى

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