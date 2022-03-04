الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأسطورة سيدورف يعلن اعتناق الإسلام: «لن أغيّر اسمى»

جريدة الدستور

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، لاعب ريال مدريد وإيه سي ميلان السابق، اعتناقه الإسلام  خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب سيدورف، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" منذ دقائق: «شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي وصلتني في الساعات الماضية احتفالاً بانضمامي إلى الأمة الإسلامية».

وأضاف: "يسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، خاصة صوفيا المحبوبة التي علمتني بعمق معنى الإسلام."

وأتم سيدورف: "لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي كلارنس سيدورف، أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم".

ويُعد سيدورف اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية هي: أياكس أمستردام في عام 1995 وريال مدريد في عام 1998 وإيه سي ميلان في عامي 2003-2007.

 

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