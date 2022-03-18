طرح البوستر الأول لفيلم «بحبك» بطولة تامر حسني وهنا الزاهد

طرح الفنان تامر حسني بوستر مبدأي لفيلمه الجديد “بحبك” بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2022 المقبل.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى لا يخلو من الكوميديا.

وكان تامر حسنى قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق:"دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف تامر: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط اني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة".

وأحيا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين الماضى، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان" وبعدها غنى "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش".

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى.