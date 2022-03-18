وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج المشاركين بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج المشاركين بـ مشروع ابدأ حلمك ببورسعيد

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل تخرج المشاركين بالتدريب في مشروع أبدأ حلمك بمحافظة بورسعيد، ضمن محافظات المرحلة الثانية للمشروع.



وتفقدت الوزيرة، خلال زيارتها قصر ثقافة بورسعيد، معرض صناعة الأعمال الفنية من الحديد الخردة، وأشادت بالأعمال التي قام بها الفنانون من أبناء محافظة بورسعيد.



بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد



واستمعت إلى شرح لما تم إنجازه بمحافظة بورسعيد، حيث تقدم للورشة 570 شابًًا وفتاة، من بينهم 400 استمارة ورقية، وجرت الاختبارات بحضور المدربين، وتم قبول 60 شابًا، من بينهم 34 شابًًا و26 فتاة.



وشهدت الوزيرة أحد العروض المسرحية الغنائية الاستعراضية التي قدمها الشباب والفتيات الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بالمشاركة في المشروع، حتي أصبحوا فنانين، وأصبحت لهم فرق قادرة علي تقديم عروض قوية.

بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد



يذكر أن مشروع ابدأ حلمك، والذي أطلقته وزارة الثقافة يهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، ويستمر المشروع لمدة ثلاثة أشهر.



وتهدف المرحلة الأولى لاستكشاف قدرات المتدربين ومدى استجابة إمكانياتهم الفردية للتطوير والعمل الجماعي، وتهدف المرحلة الثانية لتهيئة المتدربين على تطبيق المفاهيم نظريا والتدريبات عمليا من أجل صياغة مقاطع مسرحية قصيرة، قائمة على الارتجال، وتضم المرحلة الثالثة، التدريب من خلال العروض الحية، وهو ما يسمى بعروض التخرج، وتهدف إلى اختبار قدرات المتدربين على استيعاب ما حصلوا عليه في الورشة.

بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد

ويهدف المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية، التي ترفض التطرف لدى فئات الشباب من خلال سياسة ثقافية تدعو للتسامح والمواطنة واحترام كل الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، ويسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد



ويعمل مشروع "أبدأ حلمك" على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج تتماشى مع طبيعة المجتمع الآن، إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين، لتكوين فرق مسرحية دائمة، ويتم تدريب المشاركين على 9 أشهر.

بمشروع «ابدأ حلمك» ببورسعيد



وكانت وزيرة الثقافة قد أقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاستها بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية، وعضوية أحمد صلاح بهجت، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد

بمشروع �ابدأ حلمك� ببورسعيد