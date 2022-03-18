إصابة 7 أطفال عقرهم كلب مسعور فى إدكو بالبحيرة

شهدت مدينة إدكو محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الفزع والذعر بين مواطني المدينة، حيث عقر كلب ضال 7 أطفال، وأحدث بهم إصابات متفرقة في أنحاء أجسامهم، وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال مستشفى إدكو المركزي 7 أطفال، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة ادعاء عقر كلب ضال.

المصابون هم كل من: «كريم عمر حراز، 11 عاما، مصاب بعضة بالإصبع، بلال أحمد بلال، 11 عاما، مصاب بعضة بالقدم، زياد محمد كوزة، 10 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، عمر مسعد شرمانة، 4 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، أحمد بلال زريق، 11 سنة، مصاب بعضة بالإصبع باليد اليمني، ادم محمد الشيخ، 8 سنوات، مصاب بعضة بالإصبع، فارس على الجمال، 5 سنوات، مصاب بعضة بإصبع اليد، وجمعيهم مقيمون مدينة إدكو».

تم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارِ عمل الإسعافات الأولية للحالات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.