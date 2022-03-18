الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أطفال عقرهم كلب مسعور فى إدكو بالبحيرة

كلب مسعور
كلب مسعور

شهدت مدينة إدكو محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الفزع والذعر بين مواطني المدينة، حيث عقر كلب ضال 7 أطفال، وأحدث بهم إصابات متفرقة في أنحاء أجسامهم، وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال مستشفى إدكو المركزي 7 أطفال، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة ادعاء عقر كلب ضال.

المصابون هم كل من: «كريم عمر حراز، 11 عاما، مصاب بعضة بالإصبع، بلال أحمد بلال، 11 عاما، مصاب بعضة بالقدم، زياد محمد كوزة، 10 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، عمر مسعد شرمانة، 4 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، أحمد بلال زريق، 11 سنة، مصاب بعضة بالإصبع باليد اليمني، ادم محمد الشيخ، 8 سنوات، مصاب بعضة بالإصبع، فارس على الجمال، 5 سنوات، مصاب بعضة بإصبع اليد، وجمعيهم مقيمون مدينة إدكو».

تم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارِ عمل الإسعافات الأولية للحالات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

العلاج وادى النطرون مركز شرطة كلب ضال تحقيقات مصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

طارق النبراوى نقيب المهندسين الجديد: الإصلاح هدفى الأول

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

إقبال كبير على زيارة «ممشى أهل مصر» بعد افتتاحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب