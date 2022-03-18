محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات احتفالية عيد الأم (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالية عيد الأم، بنادي الصيد، والتي تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية وبالتنسيق بين المجتمع المدني متمثل في نادي الصيد المصري بالإسكندرية ومؤسسة إحنا الخير، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمستشار عبد العزيز أبوعيانة رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية، ومنى محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة احنا الخير.

وخلال كلمته؛ قدم المحافظ التحية لجميع أمهات المصريين، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال بعيد الأم المصرية.

وأوضح أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به الأم وكم التضحيات التي تبذلها لأولادها، مؤكدًا أننا لا نستطيع مهما بذلنا من جهود أن نوفي أمهاتنا حقهن على أكمل وجه.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

وشهدت الاحتفالية، عدة فعاليات تضمنت: تكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتقديم حفل غنائي "موسيقى عربية" وتنورة وفقرات فنية واستعراضية متميزة.

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات إحتفالية عيد الأم

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات إحتفالية عيد الأم