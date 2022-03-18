الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل ندوة الأفلام التجريبية بمهرجان الإسماعيلية

ندوة الأفلام التجريبية
ندوة الأفلام التجريبية بمهرجان الاسماعيلية ال ٢٣

أقيمت اليوم ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة بعد عرض ثلاثة أفلام تجريبية "بعد الحريق، خط الضباب ، السيدة التي تضع البودرة" بحضور المخرج جاك بيكونت وأدار الندوة عمرو خالد توكل.
قال مخرج فيلمي "السيدة التي تضع البودرة"، "بعد الحريق " jacques perconte أنه يترك المشاهد لمعرفة ما يحكيه من خلال الصورة ووضع الموسيقى التي تناسب الحالة المعروضة، مضيفا أن الأفلام التجريبية تعطي فرصة ذهبية للمشاهد أن يختار الفكرة المناسبة لمشاهدته، فيما يعطيك أفكار جديدة ومتنوعة من خلال الأفلام التجريبية.
وأكد المخرج أن المخرجين القائمين على صناعة الأفلام التجريبية دائما ما يحاولون تقديم مضمون مختلف وغير شائع في الأفلام الأخرى، حيث أشار أن هوليوود لا تسعى للتغيير أو للجديد لكن تسعي  فقط لأعمال تجني أموال.

وأوضح المخرج أن المترجم صلاح سرميني في محاولة دائمة لنشر الأفلام التجريبية في العالم وتحديدا في الوطن العربي.
موضحا أن مخرجي الأفلام التجريبية لا يجني الأموال من خلال السينما التجريبية ولكن الأهم أحترام الجمهور.
وردا علي الناقدة ماجدة خيرالله فيما يخص عدم فهم الجمهور للسينما التجريبية قال أنه لا يزعجه ذلك الأمر وصناع الأفلام عامة لا يشغلهم التصنيف مثل فناني الفن التشكيلي.

ويشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وهي "باب الدنيا" من إخراج عبد الرحمن محمود، "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رازان حسن، "الترومبون الذي أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري غريبان وليلى من إخراج خالد منصور.

ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي، "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحلة الطويلة" إخراج علي كاظم.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

منطقة موسى المخرج شاهد حديد عالم مترجم حال ماجدة خيرالله

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البابا المصرى

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