الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى: الدفاع الأوروبى يجعل الناتو أقوى

ماريو دراغي
ماريو دراغي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم، أن الدفاع الأوروبي يجعل حلف شمال الأطلسي «الناتو» أقوى.

جاءت تصريحات دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسي حكومتي إسبانيا والبرتغال بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا، وعبر الفيديوكونفرانس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال «دراغي»: «تأكدنا من التقارب الكامل لدور البوصلة الاستراتيجية كمساهمة أساسية في الطريق نحو الدفاع الأوروبي.. لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا كيف أصبح هذا الآن هدفًا أساسيًا تجب متابعته بسرعة. إن تكامل هذا الجهد مع الناتو سيكون أساسياً».

وأكد أن الدفاع الأوروبي يجعل الناتو أقوى وسيتم ختم هذه الالتزامات بالمشاركة في المجلس الأطلسي الاستثنائي وفي الاجتماع مع المجلس الأوروبي مع الرئيس (الأمريكي) بايدن وفي قمة الناتو في مدريد في نهاية شهر يونيو.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الناتو حلف شمال الأطلسي الدفاع الأوروبي حكومتي إسبانيا والبرتغال البوصلة الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 18-3-2022

تفاصيل التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس