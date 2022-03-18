رئيس الوزراء الإيطالى: الدفاع الأوروبى يجعل الناتو أقوى

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم، أن الدفاع الأوروبي يجعل حلف شمال الأطلسي «الناتو» أقوى.

جاءت تصريحات دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسي حكومتي إسبانيا والبرتغال بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا، وعبر الفيديوكونفرانس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال «دراغي»: «تأكدنا من التقارب الكامل لدور البوصلة الاستراتيجية كمساهمة أساسية في الطريق نحو الدفاع الأوروبي.. لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا كيف أصبح هذا الآن هدفًا أساسيًا تجب متابعته بسرعة. إن تكامل هذا الجهد مع الناتو سيكون أساسياً».

وأكد أن الدفاع الأوروبي يجعل الناتو أقوى وسيتم ختم هذه الالتزامات بالمشاركة في المجلس الأطلسي الاستثنائي وفي الاجتماع مع المجلس الأوروبي مع الرئيس (الأمريكي) بايدن وفي قمة الناتو في مدريد في نهاية شهر يونيو.