إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حالتي تعدي بالبناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن حملاتها لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

قال محمد سميح، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، إن الوحدة المحلية بالقرية تحت إشراف محمود أبوكريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أزالت اليوم حالتي تعدى بالبناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية صفط الخمار، وتمت إزالة المخالفة، والثانية عبارة عن بناء دون ترخيص على مساحة 60 مترا، وتم إزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا.

وأضاف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع حي جنوب وإدارة السوق، تمكن من إزالة كشك مخالف مساء أمس بسوق الحبشي، وتم عمل اللازم قانونا بحضور محمد جابر مدير عام الإشغالات، وأيمن حسانين رئيس حي جنوب، وحسام الفلاح مدير السوق.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات والوقف الفوري لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص وإزالتها بالمهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على جميع المتعدين والمخالفين دون أية استثناءات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء المخالف دون ترخيص والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد بالأحياء والقرى، حيث يتم التعامل معها على الفور وإزالتها في المهد، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم تنفيذا لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات وتتم بصورة يومية.