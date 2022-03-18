الكرملين: بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف "بيسكوف" - في تصريحات صحفية اليوم - "لقد أجرى الرئيس بوتين محادثة هاتفية صباح اليوم مع المستشار الألماني شولتز، وسيجري في غضون ساعات محادثة أخرى مع الرئيس الفرنسي ماكرون؛ لبحث الوضع حول أوكرانيا"، مشيرًا إلى احتمال أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي.