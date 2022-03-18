الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1313 قضية تموينية متنوعة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1313) قضية تموينية متنوعة من بينها (8) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 140 طنا- 3840 عبوة)، (1) قضية حجب مواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت (100 طن "أسمنت")، (4) قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 3 طن - 140 عبوة)، و(120) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت (أكثر من 113 طنا– 55547 عبوة – 16 أسطوانة– 250 رغيفا) بإجمالي مضبوطات بلغت (أكثر من 357 طنا –59527 عبوة – 16 أسطوانة– 250 رغيفا).  

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

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وائل لطفي

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