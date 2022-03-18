ضبط عصابة مسلحة بحوزتها 60 كيلو بانجو في دمياط

نجح رجال الأمن بدمياط في ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي شرطة (الزرقا - فارسكور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كجم - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك").

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.