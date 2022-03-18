الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة مسلحة بحوزتها 60 كيلو بانجو في دمياط

المخدرات والسلاح
المخدرات والسلاح

نجح رجال الأمن بدمياط في ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي شرطة (الزرقا - فارسكور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كجم - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك").

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدون ترخيص توك توك الأسلحة النارية محافظة دمياط الاتجار بالمواد المخدرة مديرية أمن دمياط قطاع الأمن العام أسلحة نارية

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وائل لطفي

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