31 وفاة و52 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

سجلت النمسا 52 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و335 ألفا و900 إصابة، والوفيات إلى 15 ألفا و320.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم - أيضًا- أنه تم إعطاء 18 مليونا و104 آلاف و966 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

وتلقى 6 ملايين و582 ألفا و596من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 74.15%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.