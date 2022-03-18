الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الاحتفال بالذكرى 33.. وزير التنمية المحلية يرفع علم مصر على أرض طابا

رفع العلم المصري
رفع العلم المصري على طابا في الذكرى الـ33

رفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، العلم المصري على مدينة طابا بجنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

تأتي زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء. 

كما شارك في الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعزفت الموسيقى العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، أثناء رفع اللواء محمود شعراوي للعلم المصري وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن سعادته الكبيرة للمشاركة مع أهالي جنوب سيناء الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا، وقيامه برفع علم مصر خلال الاحتفال بتلك الذكري الغالية. 

وأضاف شعراوي: «سعادة كبيرة ومشاعر جميلة برفع العلم المصري وإحساس وشعور لم أمر به قبل ذلك، وهي لحظات غالية علي قلب كل مصري وعربي».

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في عملية البناء والتعمير في شبة جزيرة سيناء وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بمناطق محافظة جنوب سيناء لخدمة جميع أهالينا في سيناء خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مفتى الجمهورية محمد بمناسبة تنفيذ امه

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

«أنا طبيب وأتحدث 7 لغات».. «دكتور قدوسة» يرفض الانتقال إلى دار رعاية

الأمن ينهى استعدادات تأمين مباراة الأهلى والمريخ السودانى

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة