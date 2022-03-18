الاحتفال بالذكرى 33.. وزير التنمية المحلية يرفع علم مصر على أرض طابا

رفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، العلم المصري على مدينة طابا بجنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

تأتي زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.

كما شارك في الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعزفت الموسيقى العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، أثناء رفع اللواء محمود شعراوي للعلم المصري وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن سعادته الكبيرة للمشاركة مع أهالي جنوب سيناء الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابا، وقيامه برفع علم مصر خلال الاحتفال بتلك الذكري الغالية.

وأضاف شعراوي: «سعادة كبيرة ومشاعر جميلة برفع العلم المصري وإحساس وشعور لم أمر به قبل ذلك، وهي لحظات غالية علي قلب كل مصري وعربي».

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في عملية البناء والتعمير في شبة جزيرة سيناء وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بمناطق محافظة جنوب سيناء لخدمة جميع أهالينا في سيناء خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.