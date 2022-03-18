البطريرك يونان يزور دير مار أنطونيوس البادواني للرهبان الفرنسيسكان

زار البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، دير مار أنطونيوس البادواني للرهبان الفرنسيسكان في الصالحية بدمشق السورية.

رافق البطريرك في الزيارة مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار فلابيانوس رامي قبلان المدبّر البطريركي لأبرشية حمص وحماة والنبك والمعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، والخوراسقف جوزف شمعي المدبّر البطريركي لأبرشية الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

واستُقبِل غبطتُه والوفد المرافق من رئيس الدير الراهب الفرنسيسكاني الأب نيروان البنّا، وهو ابن كنيستنا السريانية في قره قوش ولاحقاً حضر الراهب السالزياني الأب داني قريو، رئيس دير دون بوسكو للآباء السالزيان في دمشق، وهو ابن كنيستنا السريانية في القامشلي.

رحّب الأب نيروان البنّا بغبطته، معرباً عن عميق سروره باستقبال غبطته، طالباً بركته الأبوية وصلواته وأدعيته، مؤكّداً اعتزازه بغبطته وبما يبذله من جهود في رعاية الكنيسة السريانية في كلّ مكان بما حباه الله من روح الراعي الصالح والمدبّر الحكيم.

وأقام غبطة البطريرك الصلاة في كنيسة الدير، ثمّ شكر غبطته رئيس الدير على الاستقبال، معبّراً عن سروره بهذه الزيارة، ومثنياً على العمل الرسالي الذي يقوم به لنشر كلمة الرب يسوع في خضمّ التحدّيات الراهنة التي تواجه البشارة بالإنجيل.

ثمّ قطع غبطته قالب الحلوى الذي قدّمه رئيس الدير بمناسبة عيد القديس مار يوسف شفيع غبطته، والمصادف بعد يومين، مهنّئاً غبطته بهذه المناسبة المباركة، ومتمنّياً له العمر المديد والصحّة والعافية.