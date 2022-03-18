التصريح بدفن جثة مزارع لقى مصرعه خنقًا عقب جذب ماكينة ري

لقى مزارع يبلغ من العمر 55 عامًا، مصرعه بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وذلك إثر التفاف شال على رقبته أثناء تشغيل ماكينة الري مما أسفر عن اختناقه واصطدامه بها ووفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوصول مزارع إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة عقب جذب ماكينة الري لشال كان موجود على رقبته مما تسبب في اختناقه ووفاته.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية بوصول المدعو (رجب م ع ا إ) 55 عامًا مزارع ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى "جثة هامدة "ووجود آثار سحجة شبه دائرية حول الرقبة.

وبسؤال نجله المدعو (محمد ر م ع ا) 25 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده المتوفي بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية بذات الناحية التف شال كان يرتديه حول رقبته على جزء من ماكينة الري مما نتج عنه اختناقه واصطدامه بها ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.