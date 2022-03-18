«الدفاع الروسية»: جمهورية لوجانسك الشعبية حررت 90% من أراضيها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، الجمعة، أن قوات جمهورية لوجانسك الشعبية حررت أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وأضاف كوناشينكوف فى تصريحات صحفية، اليوم، أن وحدات من جمهورية لوجانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية روبيجنوية المحررة، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتيري بيسكوف، أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو، مشيرًا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع.

ولفت بيسكوف - في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية- إلى أن روسيا تبذل جهودًا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية.

وحول قصف مطار لافيف، قال عمدة مدينة لافيف الأوكرانية، أندري سادوفي، إن الصواريخ قصفت منطقة واقعة بالقرب من مطار المدينة، إلا أن المبنى نفسه لم يتعرض للقصف.