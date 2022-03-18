الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية.. سيولة وانتظام حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

سيولة وانتظام حركة
سيولة وانتظام حركة السيارات

شهدت الطرق الرئيسية سيولة مرورية في المحاور التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، "كوبري الجامعة، وكوبري أكتوبر، وكوبري عباس، و15 مايو، الجلاء، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة. 

كما انتظمت الحركة المرورية للمركبات في طريق الإسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، الطريق الدائري، ميدان الرماية، خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

 وكذلك في شارع التحرير وصولا إلى البحوث، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، ومحاور الاوتوستراد، وصلاح سالم ونفق الأزهر، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة".

يأتي هذا فضلا عن انتظام حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

الطرق الرئيسية الاسكندرية الصحراوي القرية الذكية يدان الرماية صباح اليوم الجمعة الانتشار السريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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