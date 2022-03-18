من هو مؤلف كتاب «صباح استثنائى كل يوم» الذى ظهر مع صلاح؟

على طريقة ظهوره وهو يقرأ كتاب “فن اللامبالاة”، من تأليف مارك مانسون، نشر رامي عباس وكيل اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وفي الصورة يظهر كتاب "صباح استثنائي كل يوم" للكاتب ديمون زهاريادس، ومن ترجمة دينا المهدي، والصادر في نسخته العربية عن دار دون للنشر والتوزيع، وينتمي الكتاب إلى نوعية كتب التنمية البشرية.

ويبدو أن مؤلف الكتاب ديمون زهاريادس، متخصص في هذه النوعية من كتب التنمية البشرية، حيث سبق وأصدر عدة كتب من هذه النوعية، نذكر من بينها: فن التركيز والإنجاز .. دليلك العملي للتحكم في قدرتك علي التركيز والإنجاز والتغلب علي الشرود الذهني، ونقلته إلي العربية راشدة رجب.

كتاب "الأثر المذهل للعادات البسيطة .. 10 خطوات لتغيير حياتك من خلال قوة العادات الصغيرة"، من ترجمة مروة هاشم، و"كتاب الطريقة الأكثر فاعلية لإنجاز المهمام .. دليل خال من التوتر لإعداد قائمة أعمال فعالة" من ترجمة راشدة رجب.

محمد صلاح

وفي كتابه "صباح استثنائي كل يوم .. كيف تضاعف إنتاجيتك وتفجر طاقتك وتجعل حياتك استثنائية كل صباح؟"، يقدم مؤلفه ديمون زهاريادس، روشتة وخارطة طريق لجعل كل صباح يوم في حياة الشخص، يوم استثنائي، مشيرا إلى أن هذا يحدث مساء هذا الصباح.

كما يسرد المؤلف ديمون زهاريادس، قائمة بالخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى هذه الصباحات الاستثنائية كل يوم، ومن بينها: قائمة بالأعمال المقرر إنجازها، وهي أبسط نظم إدارة المهام المستخدمة يوميا، وهذا لا يعني أن هذه اللائحة تنطبق علي كل إنسان، فالهدف هو تحديد الأسلوب الذي يدعم على أفضل وجه طريقة عملك الشخصية.

تحديد قائمة الأولويات تجنب إضاعة الوقت في محاولة إيجاد حلول للمشكلات اليومية التي نصادفها في حياتنا.

ويلفت ديمون زهاريادس إلي أهمية تدوين المهام اليومية، وتحديد الأولويات فيها مما يساعد على التركيز وإنجاز المهمام المطلوبة في وقت أقل، وبدون ضغوط وبتركيز أكبر، مع الاهتمام بتحديد الوقت المطلوب والمحدد لإنجاز كل من المهام اليومية، فالوقت النهائي المحدد هو عدو التأجيل، حيث أنه يدفعنا للتحرك وإنهاء المهام والمطلوب منا، كما أن الوقت النهائي يساعدنا في أن نقرر فيما ننفق وقتنا المحدود ونوجه اهتمامنا إلي أي من المهام والأولويات.

محمد صلاح مع الكتاب

كما يقدم كتاب "صباح استثنائي كل يوم .. كيف تضاعف انتاجيتك وتفجر طاقتك وتجعل حياتك استثنائية كل صباح؟"، لــ ديمون زهاريادس، سبع نصائح تقلل من التوتر، وتخلص من الكسل، إضافة إلى طرق عالمية يسير عليها المشاهير من نجوم الفن والرياضة، كالنوم والطعام الصحي، بالإضافة إلى نصائح للتخلص من الأرق والتوتر.