يحميك من السرطان.. فوائد مذهلة لـ«الفول الأخضر»

ينتشر الفول الأخضر أو كما يعرف بـ"الفول الحيراتي" في الأسواق فهو من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، حيث تعتبر دول شمال أفريقيا المصدر الأول لزراعته.

فوفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، فهو من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف، وبالتأكيد يعد إضافات جيدة لنظامك الغذائي، لذا قدم الخبراء بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من الاستهلاك المنتظم للفول الأخضر.

زيادة الطاقة

توجد كميات كبيرة من فيتامينات ب في حبوب الفول الأخضر، فهي مهمة لتحويل الطعام إلى وقود يمكن لخلاياك استخدامه، فإن تناول الفول حبوب صفير يمكن أن يمنحك الطاقة التي تحتاج إليها.

تعزيز صحة الدماغ

بالحديث عن الدماغ، فإن استهلاك حبوب الفول الاخضر، يساهم في إمداد الجسم بمعدن النحاس، المعروف بمساعدته في مكافحة التعب الذهني وزيادة التركيز.

تخفيف الأرق

هناك عنصر غذائي آخر في الفول الأخضر، وهو رائع للدماغ، وهو المغنيسيوم، حيث يعتبر من العناصر المعززة المعروفة لتحسين الحالة المزاجية.

انخفاض ضغط الدم

يعد الفول الأخضر، من الأطعمة المثالية للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنها تحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم، والذي يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق خلالها بحرية.

تقوية العظام

الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية العديدة الموجودة في حبوب الفول الأخضر، وهذا يجعل أن البقوليات المذكورة يمكن أن تساعدك على محاربة هشاشة العظام

تحسين أداء الرئة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية وغيرها ممن يشار إليهم مجتمعة باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن أن يستفيدوا بشكل كبير من حبوب الفول الأخضر، حيث تحتوي هذه البقوليات على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على فتح المسالك الهوائية، مما يسمح بالتنفس السليم.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الفول الأخضر على معدن الزنك والذي يعتبر جيدًا جدًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو شيء يمكن أن يساعد في التصدي للسرطان.