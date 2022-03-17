حصاد وزارة التموين.. غرفة عمليات لمتابعة ‏«أهلاً رمضان» وتوافر السلع

شهدت وزارة التموين عددًا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها وترصد "الدستور" أبرزها في سياق التقرير التالي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى ‏50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات ‏أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها.

وأشار ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها ‏إلى الثلاثين بالمائة أيضًا.

‏وطالب وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، من مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.‏

هذا وقد صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال ‏بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يترأس شخصيا غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات والتي أنشئت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة‏المحافظين وأكد أنه يتلقى يومياً تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.‏

https://www.dostor.org/3745387



طالب أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى شراء كميات ضخمة، قائلًا: لا داعي لتخزين السلع.

وطمأن «كمال» المواطنين بأن جميع السلع سواء تموينية أو غذائية أو استهلاكية متوفرة في المجمعات الاستهلاكية وتوجد احتياطات استراتيجية تكفي حتى نهاية العام الجاري.

وحذر متحدث التموين التجار غير المنضبطين بتخزين وحجب السلع بكل أنواعها بهدف التربح بطرق غير مشروعة مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في أسعار السلع بدون مبرر.

https://www.dostor.org/3744926

استقرت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس 17 مارس 2022، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد تراجعت عقود شهر مارس لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية ليوم الخميس في بورصة ماليزيا.

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم

استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 31,500 جنيه، وثبت سعر زيت الأولين في الأسواق المحلى، ليسجل سعر الطن 29,200 جنيه، استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 26 ألف جنيه، كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصرية، ليصل سعر الطن إلى 32 ألف جنيه، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 33 ألف جنيه.

https://www.dostor.org/3745559

