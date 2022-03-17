استقرار أسعار الزيت اليوم لدى تاجر الجملة في السوق المحلي وتراجعه عالميا

استقرار أسعار الزيت اليوم لدي تاجر الجملة في السوق المحلي وتراجعه عالميا

استقرت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس 17 مارس 2022، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد تراجعت عقود شهر مارس لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية ليوم الخميس في بورصة ماليزيا.

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم

استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 31,500 جنيه، وثبت سعر زيت الأولين في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 29,200 جنيه، استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 26 ألف جنيه، كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصرية، ليصل سعر الطن إلى 32 ألف جنيه، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 33 ألف جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الخميس 17 مارس 2022

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة (800 مل) 40 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس (2.2 لتر) تراوحًا ما بين 77-79 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 36 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

انخفض عقد مارس لتداول زيت الأولين الماليزي ليسجل 1715 دولارًا للطن، لينخفض بمقدار 40 دولارًا، في إغلاق الجلسة الصباحية ببورصة ماليزيا.



العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

وتراجع عقد مارس لتداول زيت النخيل الماليزي في إغلاق الصباحية ببورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1712.5 دولار للطن.

انخفض عقد مارس لتداول زيت الأولين الماليزي ليسجل 1715 دولارًا للطن، لينخفض بمقدار 40 دولارًا، في إغلاق الجلسة الصباحية ببورصة ماليزيا.

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

وتراجع عقد مارس لتداول زيت النخيل الماليزي في إغلاق الصباحية ببورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1712.5 دولار للطن.