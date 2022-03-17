الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أكثروا من الذكر والتسبيح.. أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

الذكر والتسبيح
الذكر والتسبيح

أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان، يحتفل المسلمون اليوم في كل مكان بليلة النصف من شعبان، التي من المقرر أن تبدأ من مغرب اليوم الخميس وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 18 مارس الجاري، وقد حثنا النبي على إحيائها.

"الدستور" يستعرض خلال السطور القادمة أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في هذه الليلة.

أفضل الأعمال فى ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان، لها مكانة كبيرة، فكل مسلم يحيها بما يشاء، وقالت دار الإفتاء: قد رغَّبَ الله في إحيائها، واغتنام نفحها، بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات. 

وفى السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو مصور عبر صفحة الدار الرسمية على "فيس بوك" إن ما ينبغي علينا فعله على المسلمين في هذه الليلة هو صيامها، وقراءة القرآن فيها والتصدق، وقيام الليل، والدعاء والاستغفار والتهجد، والإكثار من الصلاة على النبي.

فضل ليلة النصف من شعبان

وأوضح أمين الفتوى أن هذه الليلة لها مكانة في قلوب المسلمين ولها فضل عظيم، وقد ورد في فضلها الكثير من الأحاديث، فقد روي الإمام أحمد والطبراني قال: "إن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر بنى كلب" وهذا يبين العدد الكبير الذي يغفره الله للعباد في هذه الليلة.

الإفتاء: فضًل الله ليلة النصف من شعبان عن غيرها من لياليه

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الأحداث التاريخية في ليلة النصف من شعبان

وأضاف عويضة إلى أن الله يغفر لجميع الخلائق في هذه الليلة إلا المشاحن الذي خاصم أخاه وأخته وتسبب في قطع الرحم، فهذه الأشياء لابد أن نتركها في هذه الليلة المباركة ونتداركها.

وأكد أن لهذه الليلة منزلة عظيمة لأن حدث بها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام  بعدما صلى الصحابة 16 شهرًا غير الله الأمر، ووجههم إلى وجهة أخرى.

واستدل أمين الفتوى بحديث آخر قاله رسول الله إلى السيدة عائشة رضى الله عنها، قال: "أتدرين أي ليلة هذه يا عائشة، قلت الله ورسوله أعلم، فقال هذه الليلة النصف من شعبان، فيغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم". 

النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان أفضل الأعمال فى ليلة النصف من شعبان شعبان أمين الفتوى بدار الإفتاء

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وائل لطفي

البابا المصرى

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