«اللهم استجب».. الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان
الأدعية المستجابة فى ليلة النصف من شعبان فهي تعد من الليالي التي لها مكانة كبيرة عند الله تبارك وتعالى حيث ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فاغفر له، وهل من طالب حاجة فاقضيها له، لذا يرغب الكثير من المواطنين عن الأدعية التي يتقرب بها العبد إلى الله عبر مؤشرات البحث الشهيرة.
"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة مجموعة من الأدعية التي يستعين بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى في التقرب لله والدعاء بحاجته التى يتمنى أن يقضيها الله له.
الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان
ووفقا لما قالته دار الإفتاء، فإن الدعاء المأثور عن الصالحين في ليلة النصف من شعبان هو: اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أدعية أخرى في ليلة النصف من شعبان
ويمكن للمسلم أن يدعو الله بأدعية أخرى وهى:
- " اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد".
- " اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".
- "اللهم يا مسهل الشديد، و ياملين الحديد، و يامنجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق ، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته، وأن اصبحت بحزن فامسيني بفرح وأن نمت على ضيق فايقظني على فرج، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي".