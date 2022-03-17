«اللهم استجب».. الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

الأدعية المستجابة فى ليلة النصف من شعبان فهي تعد من الليالي التي لها مكانة كبيرة عند الله تبارك وتعالى حيث ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فاغفر له، وهل من طالب حاجة فاقضيها له، لذا يرغب الكثير من المواطنين عن الأدعية التي يتقرب بها العبد إلى الله عبر مؤشرات البحث الشهيرة.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة مجموعة من الأدعية التي يستعين بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى في التقرب لله والدعاء بحاجته التى يتمنى أن يقضيها الله له.

الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

ووفقا لما قالته دار الإفتاء، فإن الدعاء المأثور عن الصالحين في ليلة النصف من شعبان هو: اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أدعية أخرى في ليلة النصف من شعبان

ويمكن للمسلم أن يدعو الله بأدعية أخرى وهى: