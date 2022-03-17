الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى طنطا

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية في السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بشارع السيد عبداللطيف بمدينة طنطا.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بشارع السيد عبداللطيف بمدينة طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الحماية المدنية ملابس النيران سيارات الإطفاء طنطا النجدة الغربية شرطة

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