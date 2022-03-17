تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن طريقة حجز لوحة سيارة مميزة من وزارة الداخلية 2022 لرغبة الكثير في اقتناء لوحات مميزة، لذلك نستعرض خطوات وطريقة حجز لوحة سيارة مميزة من وزارة الداخلية 2022 من على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

طريقة حجز لوحة سيارة مميزة من وزارة الداخلية 2022

وضعت وزارة الداخلية والمتمثلة في الإدارة العامة للمرور عدة خطوات لكي يتمكن المواطن من حجز لوحة سيارة مميزة من وزارة الداخلية 2022 فعند دخولك على الرابط الرسمي لحجز اللوحات سوف يطلب منك الانضمام إلى الصفحة الخاصة بالمزايدات الخاصة بعرض وتكوين اللوحات المعدنية "انضم الآن".

تتوالى الخطوات الخاصة بحجز لوحات السيارات ويجب على من يرغب في المشاركة أن يتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالمزايدة على اللوحات المعدنية المميزة عن طريق الرابط التالي: https://www.lo7tak.com.eg

ويستكمل الموقع الشرح ويوضح كيفية الدخول على الموقع الإلكتروني حيث يقوم بالضغط على مفتاح (مستخدم جديد) - يسار أعلى الصفحة - لعرض صفحة تسجيل بيانات مستخدم جديد لإنشاء حساب خاص به ليتمكن من تسجيل الدخول إلى الموقع كما يلي:

ملاحظة: في حالة الفوز بإحدى اللوحات المعدنية المميزة يتم تخصيصها للرقم القومي الفائز بها والمسجل بالنظام ولا يمكن التنازل عنها لرقم قومي آخر.

وعقب إتمام عملية التسجيل تظهر للمستخدم رسالة تفعيل الحساب ويتم التوجه للصفحة الرئيسية والضغط على مفتاح "تسجيل الدخول" ثم كتابة بيانات (اسم المستخدم، كلمة السر) للدخول إلى الصفحة الشخصية "إدارة حسابي".

ويضيف الشرح التوضيحي أنه في حالة فقد كلمة السر يتم الضغط على رابط "نسيت كلمة السر" حيث يمكن للمستخدم إدخال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيل الحساب به ثم الضغط على مفتاح (إرسال كلمة المرور) لإرسال كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

خطوات البدء فى المزايدة وطريقة حجز لوحة سيارة مميزة من وزارة الداخلية 2022

بعد تسجيل المستخدم للدخول على الموقع يتم عرض صفحة إدارة حسابي وهي الصفحة التي من خلالها يمكن بدء مزاد جديد من خلال قسم لوحات متاحة للتزايد او الإشتراك في مزاد ساري من خلال قسم لوحات يجرى عليها التزايد او متابعة المزادات المشترك فيها من خلال قسم مزايداتي الحالية.

أو من خلال الصفحة الرئيسية يمكن بدء مزاد جديد من خلال قسم لوحات متاحة للتزايد او الإشتراك في مزاد ساري من خلال قسم لوحات يجرى عليها التزايد وعند إختيار لوحة متاحة للتزايد يقوم المستخدم بسداد قيمة التأمين على اللوحة عن طريق إدخال بيانات بطاقة الإئتمان الخاص به.

يجب أولاً مراجعة بيانات التزايد ( تأمين اللوحة – القيمة الافتتاحية) ومراجعة شروط الاستخدام الخاصة بالمزايدة على اللوحات المعدنية المميزة والموافقة عليها واختيار نوع بطاقة الائتمان وإدخال بيانات البطاقة وإتمام عملية الدفع.

والخطوة الأخيرة بعد إتمام إجراء السداد بنجاح تظهر للمستخدم صورة إيصال السداد الخاص بمعاملة سداد التأمين ويمكن طباعتها من خلال مفتاح طباعة .