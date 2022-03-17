سفير مصر لدى المجر: غرفة طوارئ على مدار الـ24 ساعة لخدمتهم

أكد سفير مصر لدى المجر، محمد الشناوى، أن طاقم السفارة- رغم العدد القليل- شكّل غرفة عمليات لاستقبال وتسكين وتسفير المصريين الفارين من الحرب فى أوكرانيا إلى المجر، وتسهيل إجراءات العبور والإقامة المؤقتة والعودة إلى مصر.

■ ما الخطوة الأولى فى استجابة السفارة المصرية للحرب فى أوكرانيا؟

- تواصلنا على الفور مع وزارة الخارجية المجرية، لترتيب الأوضاع تحسبًا لقدوم المصريين من أوكرانيا إلى المجر عبر الحدود البرية، ووضعنا خطة عمل لتسهيل إجراءات العبور والإقامة المؤقتة والانتقالات والعودة إلى مصر.

تواصلنا مع سلطات الطيران المجرية، للاطلاع على إجراءات سفر المصريين حال دخولهم إلى البلاد، كما أننا كنا نجرى اتصالات عدة من أجل العمل على تسهيل عملية عبور مواطنينا الحدود، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

منذ بداية الأحداث فى كييف، استقبلنا أكثر من ٢٠٠ مصرى عبروا الحدود، خلال الأيام القليلة الماضية، وتمكنا من تقديم تسهيلات كبيرة بالتعاون مع السلطات المجرية.

■ ما التسهيلات التى قدمتها السفارة للمصريين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا إلى المجر؟

- نحن نكرر الإعلان عبر صفحاتنا الرسمية للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك رابطة الجالية، عن آليات التواصل معنا سواء هاتفيًا أو عبر الرسائل تسهيلًا على المواطنين، وهناك مصريون يتواصلون معنا من أجل ترتيب إقامتهم المؤقتة لحين إعادتهم إلى القاهرة، وآخرون قرروا السفر على نفقاتهم الخاصة وطلبوا تسهيل إجراءات السفر.

نقدم تسهيلات كثيرة لتيسير عبور المصريين من المعابر الحدودية الخمسة بين أوكرانيا والمجر، وذلك عبر مناشدتنا لهم بأن يوافونا بصور جوازات السفر والإقامة الخاصة بهم فى أوكرانيا، ومن ثم نرسلها بدورنا إلى وزارة الداخلية المجرية لتسهيل دخولهم.

ونساعدهم فى السفر من الحدود الأوكرانية إلى العاصمة بودابست، إذ أرسلنا حافلات لنقلهم، رغم أن السلطات المجرية وفرت أتوبيسات لنقل جميع النازحين مجانًا، لكن بسبب الأعداد الكبيرة يتولد ضغط كبير وازدحام على هذه الحافلات، لذا قررنا أن نرسل حافلات خاصة بنا لنقل المصريين.

كما وفرنا أماكن للإقامة المؤقتة، وتكفلنا بجميع النفقات من نقل وإقامة وعودة إلى مصر، وحجزنا عددًا من الغرف داخل الفنادق ذات المستوى الجيد للغاية.

وحرصنا على تأمين سلامة المصريين وضمان عدم تعرضهم لأى مواقف طارئة أو خطيرة.

ونسقنا مع شركة مصر للطيران، ووزارة الطيران المدنى ووزارة الخارجية، وتمكنا من إعادة مواطنين عبر الرحلات الأسبوعية المعتادة لمصر للطيران إلى بودابست، وذلك لمن لديه القدرة للسفر على نفقته الخاصة، بجانب آخرين عادوا على متن طائرات الإجلاء التى أرسلتها الحكومة، وكذلك الطائرات التى تأتى بالأوكرانيين من مصر، فيعود مواطنونا على متنها إلى القاهرة.

■ هل يدخل المصريون إلى المجر عبر المنافذ الحدودية البرية فقط.. لقد أُعلن من قبل أن هناك رحلات قطارات بين كييف وبودابست؟

- هناك مواطنون يتواصلون معنا ويبلغونا بموعد وصولهم عبر رحلات القطارات بين المجر وأوكرانيا، منهم من يصل الفجر، ويكون هناك شخص من السفارة فى استقبالهم، ويصطحبهم إلى فندق الإقامة لتأكيد إجراءات إقامتهم هناك لحين تسفيرهم إلى الوطن.

نحن فى السفارة نعقد خلية عمل على مدار الـ٢٤ ساعة من جميع الأعضاء، خاصةً أن عددنا محدود وليس كبيرًا، ونحاول بذل كل ما نستطيع من جهود لتذليل أى عقبات لحين عودتهم إلى مصر بالسلامة.

ونتواصل مع المصريين للاطلاع على الوضع الصحى لكل حالة، فالمواطنون الذين نستقبلهم ليسوا مجرد حالات عادية، لكننا نعتبرهم من أفراد أسرنا، ونسعى بكل السبل لتوفير الراحة والأمان لهم.