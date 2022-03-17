أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

أجرى "الدستور" بثا مباشرا، منذ قليل، من عزبة عبدالنبي التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، حيث تم العثور على جثمان الطالبة شيماء الشحات، الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، مقتولة، والتي كانت تغيبت عن منزلها منذ الإثنين الماضي أي قبل 3 أيام، وقامت أسرتها بتحرير محضر بالاختفاء.

كان أهالي عزبة عبدالنبي، قد عثروا على جثمان الطالبة شيماء مقتولة على حافة أحد المصارف المائية بمنطقة زراعية وعلى الفور قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية والتي جاءت مسرعة وتأكدت أن مواصفات تلك الفتاة تطابق مواصفات شيماء المبلغ عن اختفائها وعلى الفور تم نقل جثمان شيماء إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتي بدأت في مباشرة التحقيقات.

فيما يقوم رجال البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ بتكثيف جهودهم لكشف ملابسات مقتل الطالبة شيماء الشحات والقبض على الجاني في أسرع وقت وتقديمه للعدالة.

كانت أسرة شيماء، المقيمة بقرية "أمية" التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، قد قامت بتحرير محضر بغياب ابنتهم وعدم عودتها للمنزل منذ 3 أيام بعد خروجها من الجامعة في ظروف غامضة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، جهودها للعثور على الطالبة الجامعية المختفية منذ الإثنين الماضي، ليتم إخطار اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن بذلك، ليتم تشكيل فريق بحث من ضباط الجنائي حتى تم العثور على جثتها اليوم.

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