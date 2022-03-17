سفير مصر فى رومانيا: تسهيل عبور وإقامة 1000 مصرى فى بوخارست

قال السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر فى رومانيا، إن نحو ١٠٠٠ مواطن مصرى عبروا الحدود من أوكرانيا إلى رومانيا، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن السفارة نجحت فى تسهيل إجراءات عبورهم للحدود وتمديد فترة إقامتهم المؤقتة، وتوفير أماكن إقامة لهم، مع العمل على إعادتهم إلى البلاد.

■ بداية.. كيف تباشر السفارة عملية عبور المصريين الحدود الأوكرانية- الرومانية؟

- تعمل السفارة المصرية فى رومانيا على مدار الساعة للتواصل مع الطلاب والمواطنين المصريين الذين يعبرون الحدود مع أوكرانيا، وذلك عبر الأرقام التى تم الإعلان عنها، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل تطبيق «واتس آب».

وفى البداية، كان هناك تكدس شديد للغاية على المنافذ الأربعة الحدودية بين رومانيا وأوكرانيا، نظرًا لكثافة أعداد العابرين من الأوكرانيين والأجانب، لذا نعمل فى السفارة برومانيا على تسهيل عبور المصريين، وهناك جمعيات مجتمع مدنى تستقبلهم، ويتواصلون معنا فى السفارة، لنباشر أعمالنا لتوفير أماكن الإقامة المؤقتة لهم وترتيب موعد إجلائهم.

■ ما التسهيلات التى تقدم للمصريين العابرين للحدود؟

- فى البداية كان مطلوبًا أن يحصل العابرون من أوكرانيا على تأشيرة دخول، لكن بتدخل السفارة تمكنّا من جعل عبورهم يتم بأختام دخول فقط دون تأشيرة، وفى الأيام الأولى كانت تأشيرة الإقامة لمدة محدودة لا تزيد على ٥ أيام فقط، وهى مدة غير كافية لترتيب عمليات الإجلاء وتسفيرهم إلى القاهرة، لكننا تمكنا بعدها من تمديد تلك الفترة إلى ١٥ يومًا.

كذلك كانت السلطات الرومانية تطلب تحليل PCR، أو شهادة تطعيم ضد كورونا، لكننا توصلنا معهم إلى الإعفاء من هذه الخطوات، تسهيلًا لدخول المواطنين المصريين.

كما تمكنا، كذلك، من توفير الحافلات لنقل المواطنين من الحدود مع أوكرانيا إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بالإضافة إلى تعاون السلطات الرومانية التى وفرت وسائل مواصلات مجانية للوصول إلى العاصمة.

■ كيف يتم التعامل مع الحالات الفاقدة جوازات السفر أو أصحاب الجوازات منتهية المدة؟

- السفارة تعمل على تذليل أى عقبات تواجه المواطنين، فعلى سبيل المثال نصدر للطلاب الذين فقدوا جوازات سفرهم وثائق من السفارة ونرسلها إلى السلطات الرومانية على الحدود من أجل تسهيل دخولهم، أما المواطنون أصحاب جوازات السفر المنتهية فقد اتفقنا مع السلطات الرومانية على أن يتم دخولهم إليها بتعهد منّا بأن نجدد لهم تلك الجوازات، ولترتيب تسفيرهم إلى أرض الوطن.

■ ماذا عن إجراءات إجلاء المواطنين؟

- فى ظل توجيهات الدولة المصرية، نعمل على ترتيب تسفير المواطنين الذين عبروا من حدود أوكرانيا عبر طائرات الإجلاء، ونبذل كل ما فى وسعنا لإعادة الطلاب والمواطنين إلى مصر دون مواجهة أى مشكلات فى رحلة العودة، ونعمل على إنهاء الإجراءات واستصدار الوثائق اللازمة لإنهاء سفرهم.

وهناك أيضًا طلاب وفرت لهم أسرهم حجزًا على طائرات العودة على نفقتهم الشخصية، وكنا نحن أيضًا من يتابع استصدار الوثائق والأوراق اللازمة من أجل تسهيل رحلة عودتهم إلى أرض الوطن.

■ كم عدد المصريين الذين وصلوا إلى بوخارست منذ بداية الأحداث هناك؟

- أكثر من ألف مواطن مصرى عبروا الحدود من أوكرانيا إلى رومانيا، وعملنا على توفير سبل الراحة والأمان لهم، والعمل على تسكينهم فى أماكن جيدة تناسبهم حتى ترتيب عودتهم إلى القاهرة.

وفى بداية تدفق المواطنين العابرين للحدود كان هناك ضغط كبير على السفارة، خاصة أن عدد أعضاء السفارة محدود، وكان هناك نحو أربعة أو خمسة أعضاء أصيبوا بفيروس كورونا، ورغم ذلك كانوا يباشرون العمل من المنازل لتسهيل عملية وصول المواطنين وإعادتهم إلى مصر.

■ هل كل المصريين العابرين إلى رومانيا كانوا من الطلاب فقط؟

- لا، كان هناك عدد من الأسر لكنه محدود، والأغلبية كانت من الطلاب، وقد تمكنا من توفير أماكن إقامة مؤقتة فى المدن الجامعية الرومانية، التى بلغت حوالى ٣٥٠ مكانًا للإقامة، كما وفرنا أيضًا أماكن للإقامة داخل الفنادق على حساب الدولة المصرية، حال عدم توافر أماكن إقامة داخل المدن الجامعية.

ونعمل حاليًا على التواصل مع كل الحالات، خاصة المتعسرين ماديًا، من أجل نقلهم إلى بوخارست أو توفير أماكن إقامة لهم والاطمئنان على صحتهم.