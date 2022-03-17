الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة «برج الحوت».. كيف احتفل نجوم الفنان بعيد ميلاد دينا الشربيني؟

دينا الشربيني
دينا الشربيني

احتفلت الفنانة دينا الشربيني اليوم الخميس، بعيد ميلادها، وترقب متابعي ومحبي الفنانة عيد ميلادها هذا العام بعد انفصالها عن الهضبة عمرو دياب، ما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد دينا الشربيني

واحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني عدد كبير من الفنانين الذي شاركوا صور تجمعهما معا أو مقاطع فيديو لتهنئتها بهذه المناسبة، ولكن كان الملفت للنظر هو احتفال الإعلامية بوسي شلبي بإعادة نشر فيديو قديم لهما عندما كانا يحتفلان بعيد ميلاد الشربيني وسط أجواء صاخبة على أنغام أغنية “برج الحوت” التي غناها عمرو دياب خصيصا لها، وظهر خلال الفيديو نخبة كبيرة من النجمات منهم نيللي كريم وفيفي عبده والهام شاهين وشيرين رضا وناهد السباعي وغيرهم.

إهداء عمرو دياب أغنية برج الحوت لدينا الشربيني في عيد ميلادها 

ومن المعروف أن الهضبة عمرو دياب أهدى دينا الشربيني التي كانت تجمعها علاقة عاطفية سرية بالأول، أغنية برج الحوت كنوع من الرومانسية وإبداء حبه لها أثناء ارتباطهما بمناسبة عيد ميلادها، وتفاعل الجمهور والمتابعين مع فيديو احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها من خلال التعليقات.

أعمال الفنانة دينا الشربيني الفنية مسلسلات رمضان 2022

وتنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض مسلسلها الجديد الذي تشارك به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 ، وهو مسلسل المشوار الذي يشاركها به الفنان محمد رمضان.

تدور أحداث مسلسل المشوار خلال 30 حلقة عن قضية الإتجار في الآثار، وإهدار لأموال هائلة على البلد، ويشاركها هي ومحمد رمضان في بطولة العمل عدد من النجوم مثل عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد وأحمد صفوت، وأحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

دينا الشربيني الهضبة عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني مسلسل المشوار كيف احتفلت دينا الشربيني بعيد ميلادها - برج الحوت

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وائل لطفي

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