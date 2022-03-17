«النقد العربي» يعقد ورشة عمل لاستعراض تطورات الشراكات الاستراتيجية

عقد صندوق النقد العربي اليوم، ورشة عمل تتناول أحدث التطورات المتعلقة بتوجهات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لعقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الترابط التوافقي مع أنظمة المدفوعات المحلية والإقليمية في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

واستعرضت الورشة أهمية المعيار الجديد لنظام المراسلة، "أيزو 2022" لناحية دعم الترابط التوافقي بين خدمات المدفوعات، كما استضافت الورشة الرؤساء التنفيذيين لكل من مؤسسة المدفوعات الدولية، الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند.

وقام فريق العمل لدى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية بتقديم عرض حول دور معيار "أيزو 2022" لنظام المراسلة في دعم أعمال الربط التوافقي والمساهمة في الحد من التحديات التي تعترض عمليات تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية.

وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.

وفي السياق، قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية)، إن منصة "بُنى" للمدفوعات العربية تطلع إلى ممارسة دور إستراتيجي كمركز يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري في المنطقة العربية، والعمل على إنجاز الترابط التوافقي مع أنظمة المدفوعات المحلية والإقليمية في كافة أنحاء العالم. نحرص على تعميم الفوائد الناتجة عن خدمات المدفوعات عبر الحدود إلى قاعدة واسعة من الأفراد والمؤسسات في المنطقة العربية والخارجية".

واضاف أن منصة بُنى للمدفوعات العربية المعايير العالمية لنظم المراسلة مجهزة لاستخدام نظامي "أيزو 15002" و"أيزو 20022" وتأمين التحويل بين النظامين لتسهيل عملية الانتقال إلى استخدام نظام "أيزو 20022".