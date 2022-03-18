الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. صابرين شريف تكشف عن تفاصيل مشاركتها فى «دايما عامر»

مسلسل ديما عامر
مسلسل ديما عامر

انتهت الفنانة الشابة صابرين شريف من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل«دايما عامر»، بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى المارثون الرمضاني القادم 2022.

صابرين شريف 

وأعربت "صابرين"، في تصريح خاص لـ"الدستور" عن بالغ سعادتها فى التعاون والعمل بجانب نخبة من المع نجوم الفن، والنجم مصطفى شعبان بصفة خاصة.

 

وأشارت إلى أنها تظهر من خلال مشاهد في المدرسة التي يعمل بها الفنان مصطفى شعبان، وتراهن على نجاح العمل، لما يتمتع به من حبكه درامية، وأحداث معاصرة وأقرب إلى واقعنا، وأنها تقوم بدور جديد ومختلف عليها عن السابق.

 

وتقدم "صابرين" شخصية مدرسة لغة فرنسية وتتعرض لعدة مشاكل مع أحد اولياء الأمور، وذلك نتيجة سوء تفاهم، ويتدخل الفنان مصطفى شعبان لحل تلك المشكلة وتتوالى الأحداث تباعا.

صابرين شريف 

وتدور أحداث مسلسل "دايمًا عامر" مشاكل التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة "اليوم الجديد"، ويتم تعيين "مستر عامر"، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على "الفهلوة"، في معالجة تلك المشكلات.

 

ويقدم الفنان محمد ثروت دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، و الفنانة ميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" و الفنان محمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية". والفنانة سما إبراهيم تجسد شخصية " همت عطية" مدرسة إنجليزى"، والفنان نضال الشافعى يقدم "مستر أكرم" إمبراطور الكيمياء"، والفنان أحمد الشامى يجسد شخصية "مستر شريف" مدرس الرسم.

 

يشار أن يقوم ببطولة مسلسل "دايما عامر"، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

 

ويمثل العمل، عودة التعاون بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما قدما سويا مسلسل "الزوجة الرابعة"، عام 2012، ومسلسل "مزاج الخير"، عام 2013.

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