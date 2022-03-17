حفلات التتويج مستمرة رغم كورونا.. كارولينا بيلاوسكا ملكة جمال العالم 2021

رغم أنف كورونا لا يزال حفلات ملكات الجمال مستمرة، ويوم بعد يوم تحصد الجميلات على الألقاب وتتوج وسط حضور العديد من المتابعين، ورغم كافة التأجيلات لحفلات التتويج إلا أنها يشع منها الحياة والأمل وبالطبع الجمال.

فتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم حال دون تنفيذ العديد من المسابقات الدولية والعربية، وقضي على العديد من طموحات الفتيات حول العالم، ومع ذلك مع العودة التدريجية والحفاظ على الإجراءات الاحترازية سعا الجميع إلى إثبات قدراته وتحطيم الصعوبات وتخطي المراحل المختلفة من أجل حصد اللقب، والوفاء بالوعود اللواتي قطعنها لبلادهم.

ومؤخرًا اليوم حصدت البولندية كارولينا بيلاوسكا على لقب ملكة جمال العالم 2021، فيما احتلت شري سايني من الولايات المتحدة الوصيفة الأولى وأوليفيا ياس من كوت ديفوار وصيفة ثانية، بعد تأجيل المسابقة العالمية من ديسمبر إلى مارس بسبب تفشي كورونا بين المتسابقات.

وليست المسابقة السابق ذكرها وحدها من تم إقامتها مؤخرًا بل هناك المزيد من الألقاب التى حصلت عليها المتسابقات الفترة الماضية، ونسرد خلال السطور التالية أبرز الجميلات:

فازت الروسية كسينيا دافيدوفا في مسابقة جمال المرأة الدولية لعام 2021، لتصبح أجمل امرأة متزوجة في العالم، حيث تمكنت دافيدوفا وهي أم لثلاثة أطفال من التفوق على المنافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وأرمينيا.

حصلت دافيدوفا على شهادة جامعية في العلاقات العامة، وتشتهر بأنشطتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات، بالإضافة إلى ذلك فهي سفيرة المشروع الفيدرالي "خلق بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرج.

نادين الجيار.. ملكة جمال مصر لعام 2021

فازت نادين الجيار من مواليد محافظة المنصورة بلقب ملكة جمال مصر لعام ٢٠٢١، وهي تعمل باستمرار على زيارة المؤسسات الخيرية ودور الأيتام، كما أنها تجيد التحدث باللغة الإنجليزية.

تدرس في كلية طب الأسنان في السنة الخامسة، وتحرص على مشاركة صورها في الأماكن السياحية كما تعتبر من الناشطين على موقع الصور الشهير «انستجرام».

الهند تفوز باللقب بملكة جمال الكون الدولية

بعد 21 عامًا من فوز الهند بلقب ملكة جمال الكون الدولية، دخلت الممثلة الهندية هارناز ساندو التاريخ بعد أن توجت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، وكانت ساندو ثالث هندية تفوز باللقب الشهير وتغلبت على متسابقات من 79 دولة لتصبح حاكمة ملكة جمال الكون.

بعد الفوز صرحت ملكة جمال الكون المتوجة حديثًا 2021 بعبارة البنجابية "تشاك دي فات إنديا" كدلالة على النصر، وكانت تدرس للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة، كما أنها عارضة أزياء ولعبت دور البطولة في الأفلام البنجابية، كانت ساندو تدافع طوال حياتها عن إيجابية الجسم بعد تعرضها للتنمر في أيام المراهقة كونها نحيفة.

هي خبيرة بيئية وقد تحدثت سابقًا عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ، عندما سئلت عما إذا كان الاحتباس الحراري خدعة، قالت ساندو إن قلبها ينكسر لتشهد الضرر الذي يلحق بالطبيعة بسبب سلوكنا غير المسؤول.

حبيبة عثمان.. ملكة جمال المراهقات 2021

حصدت حبيبة عثمان لقب ملكة جمال المراهقات لعام ٢٠٢١، وتحدثت لـ«الدستور» عن مشاركتها: «المسابقة غيرت الكثير في شخصيتي تعلمت الانضباط بشكل أكبر، وكذلك أعطتني الثقة بالنفس، والقدرة على الانخراط مع الأشخاص، وجعلتني اجتماعية بشكل كبير، وكذلك تعلمت مهارة العمل تحت الضغط».

وتابعت: «في كل مرحلة من المسابقة كنتُ أسعى للتطوير منذ ذاتي والعمل على تقديم أفضل ما لدىً من خلال البحث عبر اليوتيوب عن كيفية تنمية مهارات الذات بالإضافة إلى تلقي كورسات حول الثقة بالنفس».

المكسيك تحتل الصدارة لملكة جمال الكون

توجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في المسابقة السنوية الـ 69 التي أقيمت في فندق وكازينو هارد روك في هوليوود بولاية فلوريدا.

لديها شهادة في هندسة البرمجيات من جامعة تشيهواهوا المستقلة وتقول إنها فخورة بكونها امرأة تخرجت في مجال دراسي يهيمن عليه الذكور.

بالإضافة إلى كونها مهندسة برمجيات، تعمل عارضة الأزياء المكسيكية مع مكتب السياحة في تشيهواهوا كسفيرة للترويج لمناطق الجذب السياحي والثقافة في مسقط رأسها.

أندريا ميزا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 26 عامًا ومهندسة برمجيات وفنانة مكياج من تشيهواهوا بالمكسيك، مثلت ميزا المكسيك في ملكة جمال العالم في عام 2017 وتوجت أيضًا بلقب ملكة جمال العالم للأمريكيتين و Mexicana Universal.

أول محجبة من الصومال تحصد لقب ملكة جمال

حصلت طالبة علم النفس وفنانة التجميل خديجة عمر أول محجبة تحصل على ملكة جمال الصومال لهذا العام هي الابنة الكبرى في عائلة مكونة من خمسة أفراد.

واليوم هي أول متسابقة محجبة في مسابقة ملكة جمال العالم وأول ملكة جمال الصومال.

قالت عمر لصحيفة ذا ناشيونال إن قدوتها في الحياة هي والدتها، تقول: "نموذج آخر بالنسبة لي هن الفتيات المحجبات اللائي أصبحن كبيرات في السنوات الماضية مثل حليمة عدن.. إذا استطاعت فعل ذلك، يمكنني فعل ذلك أيضًا".

دخلت عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية عدن التاريخ في عام 2016 عندما أصبحت أول امرأة محجبة تدخل ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

لديها 50 ألف متابع على «انستجرام» لديه شغف كبير بالمهرجان، عندما أخبرت عائلتها أنها ستكون أول ملكة جمال للصومال وستشارك في ملكة جمال العالم 2021، قالت إن والدتها كانت مندهشة للغاية لدرجة أنها لم تصدقها.

تقول: «عرفت عائلتي دائمًا أنني أحب المسابقات لأنني كنت أتحدث عنها لمدة خمس سنوات.. أنا سعيدة حقًا».

منة الجابر.. ملكة جمال مصر للسلام

استطاعت منة الجابر، أن تحصد لقب ملكة جمال مصر للسلام Miss world peace Egypt 2021 من اللجنة المنظمة لمسابقة Miss Egypt بنت مصر.

وعبرت منة عن شعورها بالفخر، وأنها تسعى للحصول على لقب دولي، وتحدثت عن مشاريعها: " مشروعي الذي أسعى لتنفيذه هو محو الأمية وتعليم الكبار، فهناك عدد من سكان القرى والنجوع ليسوا متعلمين، يرغبون في فرصة للتعليم، فأسعى للتكفل بهم لحين الحصول على الشهادة".

درست منة الجابر الحقوق في عين شمس، وحصدت من قبل لقب HAIR2020 Miss Egypt beautiful، استمرت فترة التدريب داخل المسابقة لما يقارب الثلاثة أشهر، ما بين تدريبات على كيفية السير على «الكات واك» وغيرها من الأمور.