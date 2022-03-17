الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القس أندريه زكي يترأس احتفالية «بركات الأثمار» بإنجيلية الأقصر

أندريه زكي
أندريه زكي

ترأس القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، احتفال الصلاة السنوى الـ"121" بالكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وجاءت الاحتفالية بعنوان " بركات الأثمار"، وذلك بحضور المرنم ناصف صبحي والقس صموئيل عادل والقس صفوت عاطف.
من جانبه؛ قال المرنم ناصف صبحي إن هذه الاحتفالية  فرصة كبيرة للحضور من شعب الكنيسة أن يبحثوا عن ثمار روحية من حياتهم تساعدهم للتقرب من الله .

 وأشار “صبحي ” خلال كلمته باحتفالية الصلاة السنوية بكنيسة الأقصر الإنجيلية، إلى أن الترانيم الروحية التي تجمعنا في يوم الصلاة  تشجعنا على اقتراب أرواحنا من الله من خلال نعمة التسبيح .

في سياق متصل بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية،  بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

القس أندرية زكى الطائفة الإنجيلية بمصر الكنيسة بركات الاثمار المرنم ناصف صبحي فرصة كبيرة الصلاة السنوية الترانيم الروحية

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وائل لطفي

تروللى الخير

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