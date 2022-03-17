لماذا ينتظر المصريون «مِنح التفرغ» الممنوحة من «الأعلى للثقافة» سنويًا؟

تعد منح التفرغ التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة سنويًا لعدد محدود في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، رافدا هاما من الروافد الثقافية التي تهيئ للكتاب والمثقفين والمبدعين المناخ المثالي للتفرغ لإبداعاتهم.

وتنقسم منح التفرغ إلى 3 شرائح مختلفة، الأولى والثانية والثالثة، وتكون لكل شريحة قيمة مالية مختلفة عن الأخرى يحصل عليها الفائز بشكل شهري، حتى ينتهي من المشروع المتقدم به.

ــ شروط الحصول على منحة التفرغ

حددت لائحة الحصول على منحة التفرغ في المتقدم إليها للحصول عليها الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم للحصول على منحة التفرغ متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم للحصول على منحة التفرغ مقيمًا بجمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.

- بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يُعتد بالإجازات الخاصة.

- تُقدم الطلبات شخصيًّا ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة ابتداء من الأحد الموافق 2020/3/1 إلى الخميس الموافق 2020/3/19 ، وتُقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان التالي: 44 شارع المساحة بالدقي - الجيزة.

- تُقدم الطلبات في ملف خاص مستوفية كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

- يُمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية - وذلك لمدة عام مالي بداية من 2020/7/1.

- لا تُقبل الطلبات لمن سبق حصوله على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

ــ الخطوات اللازمة للحصول على منحة التفرغ

علي المتقدم للحصول علي منحة التفرغ يتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية:

- سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه وبحثه.

- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذي يُشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.

- بالنسبة لطالب المنحة في مجال الأدب والعلوم الاجتماعية كتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية والمشروع المنجز على أسطوانة مدمجة (Word) وأما الأعمال السابقة له بنظام (Pdf) أو صور لأغلفة الإصدارات كما يُرفق طلب الحصول على المنحة ورقي ثلاث نسخ ورقية من أعماله السابقة.

- في مجال الفن التشكيلي والخط العربي إحضار تعريف والبيانات الخاصة بالفنان وأعماله السابقة على أسطوانة مدمجة (C D) بنظام (Word) مع النسخة الورقية ويتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات الأخيرة.

وبعد الغلق تعكف اللجان المتخصصة في المجلس الأعلى للثقافة على فرز وفحص الأسماء المقدمة للحصول على منح التفرغ للكتاب والمبدعين، لإعلان أسماء الفائزين بها.

ــ تجديد وتمديد طلب منحة التفرغ:

وهناك من المبدعين الحاصلين بالفعل على منحة التفرغ لكنهم يطلبون تمديدها وتجديدها، وتطلب منهم المستندات التالية:

- الطلب للمنحة أصل وثلاثة صور.

- السيرة الذاتية 4 صور.

- خطة المشروع للحصول على المنحة 4 صور.

- المشروع المنجز 3 نسخ.

- 4 صور البطاقة الرقم القومي.

- تسليم جميع الأوراق المطلوبة على أسطوانة مدمجة.