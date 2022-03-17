الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: تشكيل لجنة فنية تنفيذية للتنسيق بين الحكومة وبعثات الأمم المتحدة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، اليوم، بالقصر الجمهوري، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة بعد إعادة تشكيلها.

وقال السفير نادر يوسف، وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة فنية تنفيذية برئاسة وكيل وزارة الخارجية، لمتابعة قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية العليا.

وأوضح السفير نادر يوسف أن اللجنة تضم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بنشاط الأمم المتحدة، بهدف إحكام التنسيق بين الحكومة وبعثات الأمم المتحدة بمسمياتها المختلفة، ومنها بعثة "يونيتامس"، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من إنشائها، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في السودان.

وفي وقت سابق، عبرت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدكتورة سلمي عبدالجبار المبارك، عن تقديرها للدور الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر السوداني تجاه السودان وشعبه، مشيدةً بدور القبيلة الإنسانية التي رفعت شعار الإنسانية دائمًا لخدمة المجتمع.

وأكدت، خلال الورشة التعريفية بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن السودان سبق العديد من دول الإقليم والمنطقة باهتمامه بمثل هذه المنظمات وانضمامه للمؤسسة الدولية، وأن الهلال الأحمر السوداني قادر على إبراز وجه السودان المشرق وتطلعات شعبه حينما تعجز عنها السياسة.

ولفتت عضو مجلس السيادة، إلى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام، ويتطلع للموقع الذي يليق به بين دول المنطقة والعالم، ولديه ما يقدمه على مستوى شبابه ونسائه.

إلى ذلك أوضح رئيس لجنة التسيير المركزية للهلال الأحمر السوداني، عامر الطاهر، أن الورشة تناولت الآراء والأفكار التي تهدف لتطوير عمل الجمعية الوطنية (الهلال الأحمر السوداني)، إلى جانب التنسيق بين مكونات الحركة الدولية والدبلوماسية الإنسانية.

وأشار إلى أن الورشة تطرقت لضرورة إقامة شراكات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبناء جمعية وطنية قوية قادرة على أداء واجباتها على أكمل وجه.

ويشارك في الورشة قيادات من الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

مجلس السيادة السيادة الانتقالي السوداني ابراهيم جابر إحكام التنسيق بين الحكومة الامم المتحدة يونيتامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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